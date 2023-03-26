清明連假期間，台8線中橫公路117.4公里關原坍方災害搶修路段4月1日至5日不施工，每日上午7時至傍晚5時開放通行。（羅亦晽攝）

清明連續5天假期即將到來，國旅首選的花蓮在假期前3天住房率高達8成，屆時縣內勢必湧入大量車潮，公路總局預估蘇花路廊南下車潮最高峰落在連假首日，整天共有2萬4000輛次，北返車流則出現在收假日，整天近2萬輛次。另，中橫公路關原災害段連假期間每日上午7時至傍晚5時開放通行。

公路總局指出，清明連假期間，蘇花路廊車潮以返鄉掃墓及旅遊為主，其中，4月1日及2日將陸續湧現南下車流，且假期首日，即4月1日達到高峰，整天交通量約2萬4000輛次，4月3至5日期間，路廊以北返旅次為主，預估北上車流高峰將出現在假期最後1日，即4月5日，整天交通量約1萬9700輛次。

公路總局表示，連假期間尖峰時段交通需求遠大於蘇花路廊可服務容量，部份時段、路段發生壅塞在所難免，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，不僅在3月31日起至4月5日期間祭出多項優惠措施，4月1日至5日更加碼推出優惠方案，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區，持票證可享「在地有腳」租車優惠，回程再享車票優惠，且持票券並購買台灣好行體驗套票，或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費及回程折抵200元，不過優惠不與租車優惠重複抵退，可擇優適用。

此外，台8線中橫公路117.4公里關原坍方災害搶修路段目前仍正進行邊坡工程，因此公路總局在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段設置管制哨，每日採4個時段供人車通行，分別為為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時，及下午3時至3時10分，不過考量清明連假運輸需求，連假期間不施工，每日上午7時至下午5時開放通行，如遇天候不佳或持續落石有擴災之虞，搶不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。