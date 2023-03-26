越來越多研究指出，糖對健康的嚴重危害，家醫科醫師李思賢表示，皮膚可以察覺到的高糖和高胰島素傷害，因此產生落髮、皺紋、痘痘、老人斑、癢疹等問題，不少患者在戒糖後，皮膚回到年輕狀態，因此戒糖是自己替自己動醫美手術。

李思賢在其臉書粉專表示，糖對皮膚造成的傷害包括皺紋、痘痘、多油、老人斑、妊娠紋、贅疣、落髮、癢疹、浮腫，他的許多患者在戒糖後都恢復到年輕時的皮膚，甚至比年輕時更好的皮膚，有幾個更是連老人斑都退掉了。

外科名醫江坤俊也曾在《健康2.0》節目中提到，愛吃甜食可能導致癌症狀況惡化，最新研究指出，第一、糖會導致基因突變，讓人罹癌；第二、癌細胞遇到糖分刺激，蔓延速度會更快，因此糖分除了促進生成外，還會促使癌細胞轉移。

基隆長庚醫院胃腸科醫師錢政弘也在該節目中補充，糖與胰臟癌也有相當大的關聯，以往認為胰臟癌與高油、肥胖有關係，但現在有研究顯示，甜食也會導致胰臟癌，常吃甜食者罹患胰臟癌的機率是一般人的6.8倍。