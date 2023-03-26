越南女高材生研發互動遊戲盒 陪新住民二代練母語

移民署日前辦理「多元文化 樂活創新行動方案」競賽，新住民第二代李如寶等人研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」獲特優獎，藉由手機導入母語發音的方式，讓在台灣的越南新二代的母語越練越好，成為台越最佳的溝通橋樑。

24歲李如寶，自越南來台，就讀台灣大學政治系，畢業後從事企劃、行銷工作，為了要改變所有新二代的自我認同困境，團隊研發了「越食煮憶美食互動遊戲盒」，藉由卡牌介紹越南景點、文化傳說以及母國美食等，增加學習母語興趣及練習機會，透過互動遊戲盒能獲得家鄉的知識及情報，激發對家鄉文化認識與學習母語的渴望。

李如寶也曾在台灣與越南之間迷惘，甚至不願意主動提起自己身分，好在透過參加移民署的活動，讓她理解到越南身分不是弱勢，反而是人生當中無可限量的寶藏。

移民署表示，如同李如寶正幫新二代找尋回家的路，移民署也非常了解外來人口的思鄉之情。今年2月1日起至6月30日止，辦理「擴大逾期停、居留外來人口自行到案專案」，凡專案期間自行到案之皆採取「不管制」、「不收容」及「最低裁罰」，鼓勵逾期外來人口勇敢自首，讓移民署幫您順利回家。