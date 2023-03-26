台灣與帛琉疫情期間促成全球第一個成功的旅遊泡泡，但每年送出10萬名旅客到帛琉的政策支票卻被旅遊業者質疑跳票。對此，外交部今天表示，世界各國均面臨後疫情時期的經濟課題，台帛也不例外。將持續與帛國深化夥伴關係，積極開拓雙方合作機會，互助共榮。

外交部發言人劉永健表示，帛琉是我國太平洋重要友邦，基於台帛雙邊堅實邦誼及共同願景，兩國均體認到永續發展的重要性，以打造「經濟韌性」為國家當前經濟發展政策。因此，我國政府積極協助帛國振興旅遊產業，致力維繫台帛航班穩定，以協助強化帛琉旅遊經濟韌性。

他說，帛琉總統惠恕仁去年10月來台進行國是訪問時，外交部就舉辦「台灣─帛琉經濟圓桌論壇」，邀請民航及旅遊業者出席，為帛國尋找多元化客群來源、提升觀光產品競爭力的良方。惠恕仁來訪期間也向蔡英文總統和我國政府各部門表達，期盼在後疫情時代，能持續深化臺灣與帛琉的觀光合作及各項領域的交流。

對此，劉永健表示，我國即迅速且正面回應惠恕仁總統，蔡總統特別指派賴清德副總統，於去年11月1日至3日率團訪問帛琉，達成「連結、觀光、合作」三項任務，共同行銷海洋國家觀光，並宣布中華航空於11月16日恢復每週2日之定期航班，進一步深化兩國連結。

他強調，自台帛航線復航以來，每月赴帛人數逐月上升，外交部也與帛琉政府研商觀光行銷方案，獲帛琉政府採納補助我國籍旅客出海稅及發放100美元以提升赴帛旅遊的興趣。今年1月至6月間多數航班皆達8成旅客訂位率，惠恕仁總統及帛琉政要對此感到滿意，並向我國駐帛琉共和國大使館表達感謝。

此外，他說，我國政府也協助帛琉舉辦今年6月4日第一屆國際馬拉松賽，此賽事是今年台帛合作的首場大型賽事，不僅結合公私部門協辦及贊助，也邀請台灣各友邦共襄盛舉，讓台帛之間的觀光與合作，進一步連結我國太平洋友邦與國際社會。

劉永健指出，華航為因應該賽事，已決定增開台帛來回兩個班次，以協助疏運。我政府將持續與帛國深化夥伴關係，積極開拓雙方合作機會，互助共榮。