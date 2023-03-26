南臺灣渴望春雨緩解水荒，台南市鬧區25日晚間一陣急雨令人興奮，卻未下對地方，曾文水庫集水區整晚只累積1.6釐米，南化水庫集水區更是滴水未進。台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫水位持續下探，南水局26日上午10時原本要在曾文集水區發射「焰彈」人工增雨，因水氣不足延後實施。

台南市鬧區25日出現間歇降雨，民眾久旱逢甘霖興奮大喊「終於下雨了!」，這波雨勢卻未下對地方，台南市3座水庫集水區僅見零星降雨。

南水局為擴大降雨機率，25日晚間即在曾文水庫、甲仙攔河堰與高雄市那瑪夏區3處施放「燄劑」人工增雨，但效果有限，曾文集水區整晚的平均累積降雨量僅1.6釐米，「雨一下來就被乾土吸收」，南化水庫集水區更是滴水未下。

南水局26日上午10時原本要配合中科院再從曾文水庫發射「焰彈」啟動人工增雨，因水氣不足，中科院依據雷達回波變化狀態，延後實施人工增雨，並滾動式調整作業時間。

台南市山區降雨量不足，曾文與烏山頭水庫蓄水量1億1117萬噸，蓄水率19％，南化水庫3372萬噸，蓄水率37.7％，3座水庫水位都持續下降。