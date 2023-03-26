白嘉莉以今年兔年為主題，畫出可愛又粉嫩的小白兔。（鄧博仁攝）

嘉莉返台這3年，天天在入住的飯店房間內作畫。（鄧博仁提供）

白嘉莉曝光新作「馬上有錢花」，期許疫後經濟趕快復甦。（鄧博仁攝）

白嘉莉秀出金雞報喜的畫作，栩栩如生。（鄧博仁攝）

白嘉莉3月歡度生日。（鄧博仁攝）

新北市市長侯友宜送花祝白嘉莉生日快樂。（鄧博仁攝）

「最美麗的主持人」 白嘉莉本月初歡度75歲生日，走進她下榻3年的酒店房內滿滿祝福的花束，她說整個3月已排滿慶生餐敘，今年的生日願望是「希望所有的朋友身體健康、心想事成，也希望世界和平。」她以自己畫冊《白嘉莉另一個春天》作為這次訪談的主題，笑說：「我帶給大家的是溫暖的春天，但我的第二春目前還沒來。」

白嘉莉1977年閃嫁印尼富商後淡出演藝圈，在當地生活40多年，丈夫黃雙安2018年逝世後，她2020年回台，這3年她早上7、8點起床就在飯店作畫，坦言經常想起丈夫，「他很照顧我，他走了之後，我回來台灣有這麼多朋友愛護我，我也沒想到我的畫展，粉絲帶給我很多溫暖，我想我的媽媽跟黃雙安在天之靈，都會為我高興。」

她談起黃雙安滿懷思念，覺得他最棒的就是做很多慈善的事，「他的心很好，我從他那裡學習到很多對人的寬恕。偶爾會聽到有人講閒話，他說妳不要去想，所以我不在乎別人怎麼說，就過我自己的。」黃雙安也一直鼓勵她，多做善事幫助別人，「所以我回來推掉很多廣告，一直在做公益的事。」

白嘉莉也透露返台後，網路瘋傳她找到第二春，令她感到納悶，「很多朋友都跟我說恭喜，說看到我找到第二春的新聞，怎麼可能的事，我還真想知道是哪一個人。」表示這3年認識很多新朋友，大多是夫妻檔，太太們都很喜歡她，「我從以前做節目，男女老少都很喜歡我。」但強調至今真的沒人特地追求她，也沒有約會。

不過，白嘉莉不排斥未來有個伴，也大方公開擇偶條件，覺得比起外表，一個男人的風度跟修養很重要，倘若未來有對象，一定會公開讓大家知道，「因為這是好消息啊。」直率認為目前單身狀態，沒什麼好隱瞞的。

除了假喜訊，白嘉莉也提到今年1月在日本旅遊時，朋友手機跳出「全台灣的人為白嘉莉哭」等辭世新聞，「所以每次人家講任何事，我都會稍微注意可能是假新聞。」因此之前傳出劉文正死訊時，她覺得詫異又認為不大可能，「果然是烏龍事件。」

她入住五星級酒店已3年，稱很多人介紹她看房子，但都沒時間，形容置產跟談感情一樣「要看緣分」。住飯店發生過趣事？她想了想說，去年要參加一個藝術講座，約好1點出發，沒想到12點突然大地震，電梯停住了，講座經理等人只好從1樓爬樓梯到25樓接她，「結果我也蹬著高跟鞋跟大家從25樓用走的下去。」