宏都拉斯今中斷與我國長達82年的邦誼，民眾黨主席柯文哲對此表示遺憾，並呼籲蔡英文總統，應務實面對兩岸、外交問題，吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。

柯文哲說，自從1971年中華民國退出聯合國後，台灣為拓展國際生存空間，開始對友邦進行經濟援助，而大陸為打壓台灣，也加碼經援競爭。

柯文哲表示，台灣經常被予取予求，多年來台灣人民早已厭棄「 金援外交 」，但我國處境艱困，又必須仰賴友邦在國際間發聲，只能在「給錢當凱子」和「不給錢就絕交」間夾縫求生。

柯文哲指出，對岸箝制台灣國際空間的行為，無助兩岸關係，只會增加人民的對立衝突，更造成兩邊政府有限資源浪費。

柯文哲呼籲，蔡英文應務實面對台灣的兩岸、外交問題，吹噓台美關係歷年來最好，卻無法阻止邦交國斷交。

柯文哲提醒，台灣與巴拉圭關係也可能生變，外交部在積極應變的時候，也要維護國格，不要只靠放新聞來撇清責任。

柯文哲強調，我國應該放棄「以金錢維繫關係」的思維，思索更靈活的外交策略，依先進國家的作法提供援助，過程完全透明化。也應善用與美、日、歐友好關係，深化雙邊乃至多邊合作，尋求更多理念相近的國家建立邦誼，避免自困於金錢擂台，堅定、深耕才能立足於國際。