台中市長盧秀燕上午出席台中市枇杷農特產品產業文化活動。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕上午出席台中市枇杷農特產品產業文化活動，當場被太平農會總幹事余文欽勸進選總統，對此，盧秀燕表示，『「這次要說「NO」』。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕上午出席台中市枇杷農特產品產業文化活動，在致詞時當場被太平農會總幹事余文欽搶麥克風表示，「所有鄉親的寄望，就是你選總統！」並說「看起來你是國民黨內最好的人選。」對此，盧秀燕在台上笑而不答，下台後面對記者追問，則表示，「這次要說『NO』」，因為她心心念念的還是台中市政。

由太平區公所與太平農會主辦「2023太平枇杷節」壓軸活動～「枇杷產業文化活動」今26日上午9時在太平區育賢停車場盛大登場，台中市長盧秀燕也親自到場為太平枇杷代言行銷，她在致詞時自提，她努力行銷太平枇杷，有人問她「你有要選總統嗎？、不選總統妳要做什麼？」她回應「不選總統，她要賣枇杷啦！要做枇杷市長。」

此時，當場在台上的太平農會總幹事余文欽搶過麥克風說，「所有鄉親的寄望，就是你選總統啦！」並說「看起來你是國民黨內最好的人選。」對此，盧秀燕先是拍拍余文欽的肩膀，笑而不語。

下台後面對媒體追問，對余文欽勸進、盼她能選總統的看法，盧秀燕表示，余總幹事是她非常要好的朋友，這麼多年來都很力挺她，而對他交待的很多事情，她從來沒有說「NO」，但這次她要跟他說「NO」，因為她心心念念的還是台中市政，尤其是中部地區的發展，是她當前最重要工作。