主持天后陶晶瑩和小她5歲的李李仁結婚18年，育有一雙子女，一家四口幸福美滿。儘管工作忙碌，李李仁經常會在社群平台上分享工作與日常生活點滴，近日，他在IG上坦言前陣子被詐騙，沒想到過幾天後又遇到，自責太愛網購，他也以自身經歷呼籲網友：「請大家多多注意！」

李李仁曬出一張詐騙簡訊的截圖，只見對方聲稱：「您有包裹等待送貨，請確認您的地址和送貨費用」，最後還附上一串網址。他坦言前陣子之所以被騙，是因為當下手速太快，一看到簡訊就不疑有他地填了付款方式。結果，當晚就收到銀行通知「你遇到詐騙了」，讓他只能無奈自責太愛網購。

令人意外的是，李李仁後來再度遇到相同的詐騙手法，「上次輕輕放下，沒幾天又來」，只能以自身經歷提醒大家多注意，「信用卡停用很麻煩！討厭詐騙！！」此文一出，網友們紛紛表示：「這簡訊很多啊…..詐騙」、「真的好討厭收到這樣的簡訊，阿雜！」、「詐騙誇張」、「還有很多詐騙電話 ...超討厭」、「有時真的會買到自己忘了」、「詐騙無所不在」、「可以打165試試」