外交部長吳釗燮26日宣布與中美洲友邦宏都拉斯斷交，他批評中國大陸對宏國的利誘未曾停歇，即便台灣在最大誠意下提供方案，宏方仍作態需索；斷交後，我國邦交國數剩下13國。對此，民進黨立委許智傑26日指出，台美會繼續努力避免友邦陷入中國的債務陷阱，未來台灣也將走向實質外交。

宏都拉斯上午發表斷交聲明，稱宏國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣是中國領土的不可分割一部分，政府已通知台灣斷絕外交關係，同意不與台灣維繫任何關係或官方接觸。

吳釗燮宣布與宏國斷交時，質疑卡蕬楚及其執政團隊，一直對中國存有幻想，經我方努力，雙邊關係曾一度平穩，但中國對宏國的利誘並未曾停歇；卡蕬楚政府罔顧我國多年協助與情誼，和中國進行建交談判，政府表達痛心與遺憾。

許智傑指出，巴拉圭跟宏都拉斯都因政黨輪替，導致與台灣的關係生變，但台美會繼續努力避免友邦陷入中國的債務陷阱。未來台灣會走向實質外交，如捷克議長率領百人高調訪台、台灣設立立陶宛辦事處，接下來甚至可能有新的邦交國，「我想中美競逐各有千秋，台灣在民進黨務實領導下會走出自己的路。」