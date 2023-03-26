JEFF GREEN POSTER 😱



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前次在密爾瓦基的交手，東區龍頭公鹿107比99擊敗西區龍頭金塊，這次換在丹佛碰頭，金塊當然不想再輸！靠著約基奇31分、11助攻與6籃板，賈瑪莫瑞也拿26分，金塊26日以129比106痛宰公鹿，除了中止公鹿3連勝，金塊也搶到3連勝，更贏回面子。

上半場雙方陷入拉鋸僵局，不過公鹿靠著阿提托康波半場就摘24分、4籃板及3助攻，打完上半場仍以66比63小幅領先地主金塊，金塊半場則以賈瑪莫瑞投進4顆三分球、包辦20分表現最佳，約基奇17分、5助攻，麥克波特也拿12分。

沒想到第三節場上局面突然倒向地主金塊那邊，公鹿進攻突然當機，讓金塊趁機打出13比2小高潮拉開領先差距，甚至末節還把領先擴大到20分以上，完全把公鹿打傻，公鹿也很快宣告投降，打到最後5分鐘左右就把所有主力都換下場。

金塊除了約基奇與賈瑪莫瑞，麥克波特也拿19分，布魯斯布朗與波普各有11分，傑夫格林雖只拿7分，卻在末節一開始上演爆扣美技；公鹿以阿提托康波31分、9籃板、4助攻與4抄截表現最佳，布魯克羅培茲、米德頓與葛雷生艾倫各有13分，波提斯11分。