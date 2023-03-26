台北市長蔣萬安競選時打出青年牌，喊出推動青年政策。然民進黨台北市議員吳沛憶發現，蔣萬安上任後不曾召開青年事務委員會會議。她質疑，蔣萬安根本無心推動青年事務，青年政策開倒車，連該依法召開的會議都沒開，蔣萬安還在睡嗎？台北市政府回覆，青委會早於3月16日發出開會通知，排定3月29日青年節當天召開，合乎規範。

吳沛憶表示，最近一次台北市青年事務委員會會議召開時間，為前市長柯文哲任內的2022年12月20日。根據青委會設置要點第四點規定，該會須每3個月召開一次會議，若主任委員因故不能主持，需指派副主任委員代理。

吳沛憶指出，現為青委會主委的蔣萬安上任後，不僅沒有親自或指派副主委召開會議，且距上次開會時間已超過3個月時間，已經違反市府規定。去年青委會總共召開四次會議，每次都在規定時間內完成，今年輪到蔣萬安擔任主委，卻未如期進行會議，會議時程遙遙無期。

吳沛憶痛批，現在的青委會形同虛設，蔣萬安根本無心推動青年事務，不僅看不到新作為，就連原本存在的會議都停擺沒運作，蔣萬安的青年政策是開倒車。

吳沛憶砲轟，蔣萬安於競選期間，曾高喊推動青年政策，幫忙解決年輕人困難。而青委會是目前市府了解年輕人需求及規劃青年政策最重要的管道。蔣萬安擔任主委，本應有更多資源及權利推動青年事務，卻連一次會議都未召開，根本無心推動青年政策，口口聲聲說重視青年，卻毫無作為。

台北市政府副發言人徐政璿回應，蔣萬安上任後非常重視青年議題，青年事務的推動從未停過，青委會早於3月16日發出開會通知，排定3月29日青年節當天召開委員會大會，合乎3個月開會1次的規範。

徐政璿解釋，根據「台北市青年事務委員會設置要點」規定每3個月期間召開會議，如第28次大會為2021年12月23日召開，第29次大會則在2022年3月28日召開，並非強制要求在90天內召開。

徐政璿補充，青年事務委員會依照組織分工，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組及旅遊暨志工組共4個組別，3個月以來，也已搜集青年的意見，彙整成相關提案。