新北市三重警分局日前逮補1名53歲劉姓慣竊，在本月中旬連續2天，例用白天上班時間屋主不在家時，潛入民宅行竊，共得手22萬餘元，警方獲報後循線追查，21日上午前往劉嫌住處逮人，並清查出4起竊案，訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，劉嫌平日沒有固定工作，以打零工維生，缺錢時就會變裝行竊。本月13、14日2天，劉嫌又因缺錢花用，看準白天上班時間屋主不在家，變裝進入民宅行竊。

劉嫌犯案時會先騎乘機車到下手目標附近，且停放於一定距離之外，接著再到僻靜巷弄內變裝，喬裝成路人攜帶鉗子等各式工具，步行至目標住宅行竊，得手後還刻意行走小巷弄，藉此規避路口的監視器，企圖製造斷點，增加警方偵辦的難度。

經方接獲被害屋主報案後，開始著手調查，調閱大量監視器，最後成功鎖定劉嫌的身份，並查出犯案時的交通工具、住處等，本月21日持拘票前往其位於三重大勇街的住處逮人，起出犯案時變裝的衣物、工具等證物，共清查出4起竊案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

三重警分局提醒市民，請務必妥善保管自身財物，住家應安裝多段式鎖芯，公司、工地及營業場所，可裝設監視器以利監控動態，三重分局將持續強化轄區巡邏密度、重點時段路檢，以防範治安死角之不法犯罪，以嚴正執法，科技偵察，來確保民眾生命財產安全，全面淨化社會治安，營造更優質的治安環境。