教育部體育署日前發布今年度高級中等以下學校體育班績效優良名單，全國24所績優學校中新北市共占6所，全國最多，包含清水高中、明德高中、正德國中、積穗國中、五股國中及復興國小，每校可獲體育署頒發150萬元獎勵金。

新北市教育局表示，教育部體育署3月中旬在地方政府體育行政主管人員會議頒發獎項，全國績優體育班學校代表齊聚一堂，新北市6所體育班學校表現亮眼，其中明德高中、正德國中已獲得績優免評獎勵資格，另五股國中、積穗國中及復興國小則是第三年獲選，三所學校明年度得免經評選，續獲績效優良體育班的榮譽。

五股國中體育班經營有成，女壘、男籃、跆拳道各運動團隊成績穩定成長，其中女壘隊甫在111學年度中小學女子壘球聯賽奪得成軍六年來首座冠軍盃，校長楊尚青表示，體育班目的在開發體育資優孩子潛能，兼顧課業及良好品德。三年來已將教室內的置物櫃、訓練器材全部翻新，充分提供移地訓練機會和高蛋白營養品。

以體育班學生身分第一次獲得全校模範生的五股國中籃球隊黃振愷同學亦開心說到，得獎就是每個體育班同學的驕傲，體育班雖然很累很操，卻是一輩子的驕傲與榮耀。

同為第三年獲選的積穗國中，體育班發展排球及田徑，校長張國振說到，體育班的孩子，首重品德教育與學習態度，就是勝不驕敗不餒，除了體育專項技能是基本功外，課業也是同樣重要。去年學校運用經費進行風雨球場屋頂整修，今年則規畫更新器材設備，讓體育班的訓練環境更加完備無虞，亦希望有機會能讓孩子們出國交流比賽，拓展國際視野。

教育局長張明文指出，新北市自2022年起以卓越體育人才在地育成為主軸，透過完善運動人才四級銜接，強化優秀人才培育，往下扎根，厚實基礎，在選才及育才的過程中透過「系統培訓」、「重點發展」及「生涯輔導」等作法，及早發掘具運動潛能之青少年選手。