大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，使現場星光熠熠。而原先主辦單位設有紅地毯環節讓粉絲們相當期待，但沒想到活動開始前3個小時便宣布在下午舉行的紅毯活動取消，讓眾人相當錯愕，不過女星們的穿搭還是吸引不少人的目光。其中，近日因鬧出懷孕烏龍頻頻登上熱搜榜的迪麗熱巴，便以超火辣的深V禮服現身，立即引起大批網友的熱烈討論。

最受粉絲們期待的《2022微博之夜》紅毯活動，主辦方竟在開幕前於微博宣布取消，並呼籲粉絲不要聚集在場館附近聚集或逗留，也不要在慶典廣場周圍佔位應援，確保公共安全，讓大批原本想一睹明星風采的粉絲們相當錯愕，只能在網路上明星們率先公開的穿搭照。

其中，迪麗熱巴當晚除了穿上身V西裝外套搭配蓬裙與超大黑帽化身古典女伶外，她還穿上桃粉色的深V造型禮服出場，讓眾人相當驚艷不已。只見桃粉色的細肩帶禮服不僅兩邊袖子以浮誇的蓬袖延伸至裙擺，領口更深V至肚臍，大方嶄露白皙美肌與性感雙峰，加上頭飾與珍珠項鍊的搭配，增加了畫龍點睛的效果，讓她宛如維納斯女神，令粉絲們看到後陷入瘋狂，紛紛表示「美暈我了」、「老婆今晚太美」、「這身造型真的特別美」、「身材好到炸」、「美到大殺四方」、「內娛不能沒有迪麗熱巴」、「美死我了，今晚睡不著了」、「異域公主風，我好愛」獲得眾人讚賞。