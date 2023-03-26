針對宏都拉斯今（26）日與我國斷交，美國國務院發言人表示，強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的交流，指控北京的承諾經常沒有兌現。《紐約時報》評論，宏都拉斯與台灣斷交是對台灣的打擊、美國的挫敗。

大陸央視報導中國大陸26日與宏都拉斯建交。

宏都拉斯當地時間25日晚間6時（台灣時間26日上午8時）宣布與我斷交，我外交部長吳釗燮隨後在9時30分宣布與宏國斷交。

路透社報導，對此，美國國務院一名發言人表示，宏都拉斯與台灣斷交是主權決定，但必須要注意，北京經常以最終未實現的承諾換取外交承認。

發言人也表示，「我們強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的交流，並持續站在民主、良好治理與透明的這一方，並且遵守法治」，「不論宏都拉斯的決定為何，美國將會持續深化、擴大與台灣的往來。」

《紐約時報》（New York Times）評論，宏都拉斯的決定是對台灣的「打擊」，也是美國透過在中美洲的影響力、協助台灣避免遭北京孤立的「一次挫敗」，在宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）14日宣布將尋求與北京建立關係後，美國總統拜登派出特史陶德（Chris Dodd）前往宏都拉斯。

報導引述政治大學外交系教授盧業中：「這絕對是一記巨大打擊，對台灣的國際地位來說，與小國的正式外交關係仍然非常有意義。」

紐約政治風險顧問公司「Veracity Worldwide」主任暨中國與拉美關係專家海斯（Mitch Hayes）表示：「當像宏都拉斯這樣的國家將聯盟從台灣轉向中國，很容易理解華府會心煩意亂，但他們必須理解，這對一個小國家和新興經濟體來說是相當理性的策略，我們可以預期未來幾年還會看到更多這樣的事。」

宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）24日受訪時證實，自2022年9月以來，宏國在與台灣官員的4度會面與晚餐會上要求我提供20億美元貸款，「當時的方法是，『幫助我們，我們必須取得結果，這將會是一種解脫，我們不是要你們免費給我們任何東西，我們會償還。』」他稱這筆貸款將會用來支付部分債務。

賈西亞說，他與我官員進行過2場關於貸款的討論，每一次都獲得含糊的回應，「他們專心聆聽，告訴我們將分別與在台北的外交部進行磋商。」

宏都拉斯與我斷交後，我國目前只剩13個邦交國。