小市民遺失盆栽報警，沒想到沒被吃案不打緊，還秒尋回，巧的是失主隔幾日巧遇警察局長，立馬誇讚駐地警察效率高，此舉也讓台中市政府警察局局長李文章在拜訪議員時感到市民真給力，也隨即指示予以承辦員警從優獎勵。

台中市議會定期會即將於近期開議，台中市政府警察局局長李文章近日逐一拜訪警消環衛會各委員及地方仕紳，聽取相關寶貴警政建言，日前拜訪太平區市議員賴義鍠並至服務處請益，晤談中一對居住附近的夫婦適巧到議員服務處，知悉警察局李文章也在場，立即向警察局長李文章誇讚太平警分局新平派出所員警的用心。

原來前些日子婦人遺失一盆栽種多年的小盆栽，當下向派出所反映後，過不久就接到好消息，也讓盆栽物歸原主，認真又親切服務的精神，實在讓她相當有感，頻稱讚員警效率，互動中李文章感受到婦人對警方的肯定及認同，也隨即指示予以承辦員警從優獎勵。

拜訪期間賴義鍠也提出許多寶貴意見，例如於分局賡續辦理空中大學課程，供警察同仁或民眾利用假日期間進修管道、肯定太平分局在社區警政的用心，例如：急難救助、關懷弱勢、民力運用及從旁協助守望相助隊之成立，以及取締惡性交通違規之執法作為等。

李文章表示，非常感謝賴議員對台中市警政的支持，相關寶貴意見或延續性政策均會逐一推動，秉持「民眾小事、就是我大事」的服務精神，提供精實的服務，營造一個友善又安全的宜居城市。