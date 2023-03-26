【全程字幕】與宏都拉斯斷交！美國介入協調仍無力回天 陳建仁回應了 @ChinaTimes ​

蔡英文總統出訪前夕，宏都拉斯26日宣布與台灣斷交，行政院長陳建仁今出席台中港碼頭興建動土典禮時表示，宏都拉斯跟中國大陸進行外交談判，損害對我國政府及人民的感情，不得不主動做出斷交決定，80多年的外交關係，實在令人遺憾，更顯見中國大陸對台灣的打壓無所不用其極。

陳建仁指出，今天中斷與宏都拉斯80多年外交關係，實在是令人遺憾。過去我們秉持著務實，而且在能力範圍內加強跟友邦之間合作，促進他們實質的發展，但是宏都拉斯政府漠視我們兩國長期以來的合作關係，開始跟中國大陸進行外交的談判，這樣的做法，實際上已經損害對我國政府還有人民的感情，漠視長期的友誼關係，所以我們不得不主動做出斷交的決定。

陳建仁指出，從這裡可以看到，中國大陸對於台灣的打壓是無所不用其極，在這樣的時刻，呼籲全國大家要團結一致，堅守民主、自由的生活和價值，並且鞏固及捍衛整個國際民主、自由陣營。