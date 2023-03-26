辦理隔代教養關訪員訓練。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

隔代教養方案之手作團體。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

偏鄉經常出現隔代教養的問題，高雄市六龜區阿嬤阿金因為兒子入監服刑、媳婦離家，拋下2名國小孫子讓她一人扶養，不僅家中經濟頓失來源，就連隔代教養也成了她最頭痛的來源。

阿金阿嬤在無助下，透過友人推薦參加六龜社福中心舉辦的隔代教養方案，學會了跟年輕人的溝通方式，發現原來過去是因為代溝而跟祖孫產生 誤會，如今祖孫互動融合，阿嬤也在慈善單位支援下減輕經濟負擔，改善生活，讓日子走入常規。

偏鄉家庭常因少壯人口離家或遭遇非預期事件，留下子女與祖父母生活；祖父母常一肩擔起經濟及教養的責任，他們也因年邁求職不易及教養觀念傳統，造成經濟資源不佳及世代隔閡等困境。

六龜社福中心轄內這類個案至少佔3成，除提供個案服務外，自2020年起即規劃隔代教養家庭服務方案，結合在地資源提供關懷及增能團體，受益人次至少達1500人次以上。

「幸好有你們幫忙！」阿金（化名）笑著謝謝社工員。阿金因兒子入監服刑、媳婦離家，獨自撫養2名國小孫子，家中經濟頓失來源。

六龜社福中心接獲通報後，邀請阿金加入六龜社福中心辦理的隔代教養增能方案，除了在地據點定期關懷提供支持外，也能藉著方案中的增能團體找到在地支持的力量。

阿金原以為這些活動枯燥又無聊，參與後才知道原來社區的祖孫常因代溝而有誤會，成員間熱情的經驗分享及老師引導，阿金也發現不同以往的教養方法。

六龜社福中心及兒少據點的社工除了藉此方案了解社區祖孫的互動情形外，更在方案中適時針對弱勢的隔代教養家庭媒合慈善資源及福利補助，也一併減輕阿金的經濟負擔。

阿金感謝社會局及相關單位持續不斷協助，讓他們能度過最黑暗最無助的時刻，也提醒孫子要珍惜資源，努力成為有用的人將來可以幫助他人。

阿金的身心症也在社工的鼓勵下改善許多，她更自願成為住家附近宮廟的志工，希望在受他人幫助之下，也能盡自己的力量幫助社會。

阿金的孫子們也受到阿金的影響，除了課業優異外，也積極在班上爭取擔任幹部服務同學；阿金十分感謝社福中心的隔代教養增能方案服務，並非只是陪伴他們，而是為阿金一家找到了一個生活的目標，孫子們也懂得更體貼阿金，主動協助阿金在家務上的負擔。

阿金與孫子們在接受社福中心的關懷及服務後都對彼此有了重新認識，逐漸跨越隔代教養中的代間隔閡，一同為彼此的目標努力。