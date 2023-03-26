寶島姊妹檔詹詠然／詹皓晴合拍出擊WTA邁阿密網球賽女雙，首輪32強戰以6比3、7比6（9）擊敗大會第4種子的美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／荷蘭舒兒絲(Demi Schuurs)，雙詹不但晉級16強，也是兩人相隔4年再度攜手在邁阿密奪勝。

邁阿密這站賽事是WTA千分高等級賽事，選手實力強勁、競爭激烈，詹詠然和妹妹詹皓晴上個月才在杜拜女網賽重新合作，當時也在4強對壘過克拉芙琪克／舒兒絲這對跨國組合，詹家姊妹經過三盤奮戰獲勝，這次再度過招。

首盤開賽雙方互保，詹詠然和詹皓晴在第8局連拿下4分破發，靠著這次破發6比3先下一盤；第2盤雙方鏖戰到搶七，第4個賽末點時雙詹結束比賽、收下勝利。

雙詹曾在2019年打進過邁阿密女網賽4強，本屆邁阿密網賽女雙16強賽，詹家姊妹將對上俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／瑞士班西琪（Belinda Bencic）。