N.Flying台北站主視覺海報。（華藝娛樂提供）

韓國樂團N.Flying自去年11月底來台舉辦演唱會後，粉絲念念不忘團員們紮實的現場演唱功力，隨著N.Flying於世界各地巡演的規劃行程，也正式宣佈加入台北這一站，並訂於4月15日晚上7點於「台北新光三越A11：信義劇場Legacy MAX」舉辦「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW ： Do What You Want' IN TAIPEI」。

由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成5個大男孩組成的N.Flying，隊長李承協說：「這次演唱會，絕對是N.Flying所有演出中最精彩的一次！我們將帶來更多豐富的全新內容，不過重點是，能再次見到所有的N.Fia（粉絲名），感覺我們一直都很親近！還記得上次來台北，當時天氣挺濕涼的，不知到時4月台北會變暖嗎？很期待能看到陽光！就跟看到N.Fia一樣！」

歌單上，N.Flying預計會帶來〈Rooftop〉、〈I Like You〉等多首人氣歌曲外，他們裝神秘表示，還有現在絕不能透露的精彩歌曲要在當天獻唱，保證讓每位粉絲不虛此行！而吉他手車勳，日前已於3月20日入伍，4位團員帶著滿滿祝福，也承諾所有粉絲，會把車勳的音樂夢想與寵粉的心一起帶到台北。

舞台上能量滿分的N.Flying，其實台下也超愛搞笑，他們說：「我們除了會把車勳的音樂之心帶給粉絲外，當然，我們也會把車勳的那一份美食給吃光的，台灣小吃真是令人讚不絕口啊！」活動詳情請上華藝娛樂官方臉書。