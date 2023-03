N.Flying台北站主視覺海報。(華藝娛樂提供)

韓國樂團N.Flying自去年11月底來台舉辦演唱會後,粉絲念念不忘團員們紮實的現場演唱功力,隨著N.Flying於世界各地巡演的規劃行程,也正式宣佈加入台北這一站,並訂於4月15日晚上7點於「台北新光三越A11:信義劇場Legacy MAX」舉辦「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」。

由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成5個大男孩組成的N.Flying,隊長李承協說:「這次演唱會,絕對是N.Flying所有演出中最精彩的一次!我們將帶來更多豐富的全新內容,不過重點是,能再次見到所有的N.Fia(粉絲名),感覺我們一直都很親近!還記得上次來台北,當時天氣挺濕涼的,不知到時4月台北會變暖嗎?很期待能看到陽光!就跟看到N.Fia一樣!」

歌單上,N.Flying預計會帶來〈Rooftop〉、〈I Like You〉等多首人氣歌曲外,他們裝神秘表示,還有現在絕不能透露的精彩歌曲要在當天獻唱,保證讓每位粉絲不虛此行!而吉他手車勳,日前已於3月20日入伍,4位團員帶著滿滿祝福,也承諾所有粉絲,會把車勳的音樂夢想與寵粉的心一起帶到台北。

舞台上能量滿分的N.Flying,其實台下也超愛搞笑,他們說:「我們除了會把車勳的音樂之心帶給粉絲外,當然,我們也會把車勳的那一份美食給吃光的,台灣小吃真是令人讚不絕口啊!」活動詳情請上華藝娛樂官方臉書。