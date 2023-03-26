宏都拉斯與中華民國今日宣布斷交，我在中美洲僅剩兩邦交國，大陸影響力直搗美國「後院」引發關注。政治大學外交系副教授黃奎博表示，中美激烈競爭只是台宏斷交的間接因素，最直接者還是兩岸關係惡化。他透露，中共若真要續挖我邦交國，「某加勒比海國家」恐會列入危險名單之中。

蔡英文總統執政迄今，台灣已與9個邦交國斷交，其中5國均位於中南美洲。黃奎博接受本報採訪時指出，當地在政權更替時，有些地區在意識形態上偏向大陸，2021年與我斷交的尼加拉瓜已是左派的奧蒂嘉政權執政多年，與我斷交前未與北京建交，可以說是「外交異數」。

我方在中美地峽的邦交國僅剩瓜地馬拉，以及位於地峽北邊、靠近加勒比海的貝里斯。黃奎博補充說，我們與邦交國不只是外交關係，還有很多經濟援贈，算是幫美國「分擔」，在中美洲穩住一些地盤，但以後只剩日本等國家出錢了。

黃奎博表示，當地左派容易執政，加上中南美洲國家在訊息上互通有無的程度高，包括中美洲統合體等組織存在，對我外交本身就是一個挑戰。而中美洲是美國「後院」，有其戰略重要性，特別是在美國與大陸關係不好時，中美洲就更有可能成為北京的焦點。

這是否意味著在中美激烈競爭下，台灣因此淪為外交戰場的犧牲品？黃奎博認為，這只能算是間接因素，最直接的因素還是兩岸關係惡化，「這已經談到耳朵都長繭了，但事實就是如此」。

另，台美今年皆為大選年，大陸是否會施加更多外交壓力，進一步斷我邦交國？黃奎博說，這要視大環境互動的狀況，如兩岸關係、中美競爭等，但這也跟蔡總統過境美國時會跟美眾議院議長麥卡錫見面有關。又從日前密克羅尼西亞總統揭露大陸各種威脅、賄賂該國高官的行徑，他認為，這至少能看出中共對我外交「清零」的力道相當明顯。

黃奎博分析，未來大概半年至一年的兩岸關係、美中關係「大概也就如此了」，只剩還有沒有一些「小事情」可能觸發大陸來挖我邦交國。針對外界稱巴拉圭與我有斷交危機，黃指出，巴國目前應是執政黨占優勢，且巴國與我關係穩定，斷交可能性不高。另以中美洲來說，貝里斯國土較小，對外要求援助不多，又是英語系國家，對美對台關係相對穩定很多。中共若真要動手，則「某加勒比海國家」恐會列入危險名單之中。