資深藝人李亞萍的女兒余苑綺不幸於去（2022）年癌逝，余天一家也因此受到很大的打擊，不過日前李亞萍意外現身綜藝節目，也難得與豬哥亮的女兒謝金燕同框，而李亞萍在節目中與謝金燕談心的畫面，成為節目中的驚喜橋段。

《來吧！營業中》第二季改為經營髮廊「星之沙龍」，並以現成的髮廊作為拍攝地，怎料，李亞萍原為該髮廊的老顧客，而她不曉得拜訪的當日是拍攝日，在節目組也不知情的情況下，謝金燕認出了她，促成兩人這次談話的機會。

由於李亞萍拜訪的當下仍在錄影，這段意外的畫面也被剪進了節目中，只見李亞萍先關心謝金燕的近況，「越來越漂亮了，那媽媽好不好？姊姊好不好？」謝金燕表示都很好，「沒想到今天會在這邊遇到阿姨」後來李亞萍開始坦露近期的心情，便落淚說道：「我真的是，我沒有沒辦法度過去......」謝金燕則摸摸她的手，強忍情緒，哽咽地說：「阿姨，妳不要再講，我在錄影，我不可以哭。」

但李亞萍依舊無法釋懷對於女兒的思念，崩潰地說：「而且她，這麼久了，沒有給我夢過一次她。」即使兩人皆聲淚俱下，謝金燕仍安慰她一定要放下，讓李亞萍更加潰堤表示無法難隱這種痛苦。

不過李亞萍也說到，自己半年才出門一次，而這次出門便意外碰到謝金燕，讓她很高興，謝金燕則難以平復情緒地說：「阿姨，我好想妳，我真的好想妳，妳一定要保重。」李亞萍在兩人擁抱後，就先行離開了。對此，謝金燕在事後也提及這次見面的心情，「我怕我大崩潰，太意外了，真的太久沒見」，並希望李亞萍可以漸漸走出來，兩人互相關心、打氣的畫面也意外成為節目的驚喜。