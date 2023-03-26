曹寶兒化身女打仔，俐落造型吸睛。（東森提供）

安普賢在劇中大方展露結實身材。（東森提供）

由安普賢、曹寶兒主演律政韓劇《熱血軍檢》，27日晚上11點將在東森戲劇台首播，該劇是首部以「軍事＋法律」為題的劇集，講述為攀附權貴而成為軍檢察官的「都倍曼」，與為復仇而成為軍檢察官的「車宇茵」相遇，攜手揭開軍隊內部的犯罪真相。

安普賢在《梨泰院Class》演出反派角色爆紅，後續演出作品都獲得高評價，這回繼當兵、《太陽的後裔》後再度披上軍服，飾演軍檢察官「都倍曼」，劇中他的父母都是軍人，卻死於車禍事故，長大後為了錢和名譽而入伍，在軍中為社會上的達官顯貴做盡骯髒事以換取錢財與信任，就在即將退伍之際，曹寶兒的出現打亂了他的計畫。

安普賢在《熱血軍檢》完美詮釋硬漢角色，不時展露結實身材，其實他出道前曾擔任拳擊選手，高中時代表釜山參加全國大賽奪得金牌，卻因太常受傷而決定轉換跑道，以模特兒身份出道踏上戲劇之路。

「母胎美女」曹寶兒過去的作品多是甜美人設，這回在《熱血軍檢》飾演的「車宇茵」曾是財閥千金，因一起事故失去父親與一切，為此花了6年時間籌謀，隱藏身分進入軍中當檢察官，是個謎樣的女子。

為了演出角色，曹寶兒不僅剪去一頭長髮，在開拍前努力鍛鍊體能，還到武術學校進行特訓，一幕她為解救安普賢與惡棍大打出手，上演「一女大戰十男」的刺激場面，或是她頂著粉紅假髮、踩著高跟鞋對匪徒動私刑，獲網友讚賞：「真正的演技變身。」

被問及男女主角雙方的默契如何，安普賢自爆過去對曹寶兒的印象就是「很愛笑」，但與劇中角色不苟言笑的反差太大，要等到下戲後才會恢復活潑可愛的模樣，自己一度無法適應。曹寶兒則透露雖然在角色設定上安普賢是要當自己的「獵犬」，不過實際對戲時兩人不僅默契極佳，還常常會有「不知道是誰在馴服誰」的感覺。