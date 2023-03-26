2024立委選舉開跑，國民黨不少議員紛紛喊出「世代交替」，新北市議員劉哲彰日前登記參加黨內立委初選，欲挑戰7連霸現任立委羅明才。劉哲彰26日表示，未來一定會與同樣希望世代交替的台北市議員徐弘庭同台，期盼雙方並肩作戰，也希望黨中央重視世代交替，讓資深立委進入不分區，新人挑戰區域立委。

全國國民小學籃球錦標賽26日開幕，賽會會長劉哲彰、台北市長蔣萬安等人皆出席。媒體詢問，徐弘庭欲挑戰立委賴士葆，雙北是否會結盟推動世代交替？劉哲彰表示，籃球錦標賽已經來到第5屆，他跟徐弘庭皆相當關心籃球，過去5年結合不少地方資源，希望把籃球推廣出去，讓大家一起為籃球努力。

他指出，未來一定會在立委選戰過程中與徐弘庭同台，畢竟兩人常常在一起討論國家及地方大事，希望未來不管是籃球運動，亦或未來立委選舉雙方都能並肩作戰，盡全力達到勝利。

媒體追問，參選立委是否得到江啟臣支持？劉哲彰說，由於江啟臣和羅明才是立法院同事，他在登記之前才致電和江啟臣說，就是希望減少江啟臣的困擾，當時江得知後說尊重自己的決定，也會全力支持。

劉哲彰這屆議員得票數名列第三，媒體詢問，將如何在黨內初選中出線？劉哲彰解釋，選前民調皆顯示，他支持度都是第一，之所以拿到第三高票，是因為總被別人家說「穩上」，以致票源分散。

他強調，羅明才是國民黨最資深的立委，希望黨中央重視世代交替的問題，讓優秀、資深的立委進入不分區名單，讓新人挑戰區域立委，為新店、文山地區創造一加一大於二的力量。