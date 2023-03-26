屏東21歲郭姓職業軍人熱愛重機，日前終於存到41萬可以買重機，不料當他背著裝有現金的後背包、騎車前往重機店時，竟忘了拉上背包拉鍊，導致41萬現金就掉在行車途中，誤當「散財童子」的他嚇得不知所措，所幸該筆錢被拾金不昧的30歲洪姓護理師拾獲，最後原封不動地回到他手上。
內埔警分局指出，日前洪姓護理師捧著大袋鈔票到新北勢派出所報案，指稱她在台一線路段撿到散落滿地的錢，經員警黃宇彤與洪女詳細清點後，確認總金額為41萬2000元。
警方當下依規定受理拾得物，並調閱沿路監視器畫面、抽絲剝繭找失主，隨後發現有1機車騎士的後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋裝物品，不久後該牛皮紙袋就從背包內掉出來。
警方立即聯絡該騎士郭姓男子到所核對認領，郭男對於掉落的41萬2000元現金能失而復得，當場喜極而泣，不僅感到欣慰至極，也感謝拾得人洪小姐與員警的積極協助。
郭男說，他是職業軍人，因酷愛重型機車，所以積攢存款約41萬要到屏東市購買重機，他背著後背包從枋山騎車出發，但趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，導致騎車過程中裝有現金的牛皮紙袋掉落在台一線（近興中一巷口）附近，所幸後方騎士洪小姐看到後馬上下車幫他撿起來並報案，讓這筆錢可以失而復得。
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