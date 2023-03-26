詹子晴在衛視中文台《一袋女王》透露，多年前和同經紀公司女星前往大陸廣州工作時，意外聽見另位女星跟工作人員說她是靠塞紅包才接到新的主持工作，讓聽得一清二楚的詹子晴氣到發抖，為了捍衛自己名譽，也不希望工作人員誤會，詹子晴最後選擇在去機場的路上，直接跟對方直球對決，當著所有工作人員講清楚，讓對方也只能惦惦不敢再說半句話。

詹子晴說，進到飯店房間沒多久，她就一直聽到有人在講她的名字，她找了半天拉開房間窗簾，才發現窗簾後有一扇門，原來她和隔壁是連通房。仔細一聽是隔壁兩個女生在房間裡，跟工作人員大聊她的八卦，說詹子晴能接到新節目主持是因為「ㄚ頭都塞錢給那個製作人」，也說詹子晴還會給之前的經紀人紅包，請經紀人幫忙多接一點通告。詹子晴說她當下氣到整個人發抖，相當無言，同場錄影的王少偉也接話：「以前妳那麼窮怎麼塞錢？」

不懂對方為何這樣造謠的詹子晴，當下直接打電話前兩任的經紀人，問有關塞紅包的事，經紀人回說：「怎麼可能！妳窮成這樣」，經紀人還開玩笑說，還是有給其他人反而沒給她。詹子晴說，隔天明顯感覺到工作人員的態度，跟前幾天完全不一樣，讓她有種被孤立的感覺，但也不知道怎麼開口。直到最後一天要回台灣，詹子晴決定在去機場的車上直球對決，她直接轉頭問那個女生為什麼要在背後說她的事，沒想到對方聽後第一時間否認，詹子晴才說2人的房間是連通房，自己在隔壁聽得很清楚，還說到自己已經跟前任經紀人求證過，如果需要的話可以現場打電話對質，強勢捍衛自己名譽，對方也心虛的不敢再說半句話。本集將於3月27日(一)晚上11點衛視中文台播出。