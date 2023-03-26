專家學者參訪壽山動物園給予高度肯定。（柯宗緯翻攝）

保育員向來訪的獸醫師說明動物日常食材。（柯宗緯翻攝）

黑熊山屋設置多層次的棲架平台。（柯宗緯翻攝）

專家學者參訪壽山動物園給予高度肯定。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年底改建重新開園後，迄今吸引40萬人朝聖。近日園方邀請獸醫、生態學者等代表，揭開動物獸舍的神祕面紗，讓外界得以一窺平常不對外參觀的獸舍，專家學者也對於整體改造工程及保育員的互動，留下深刻印象並給予高度肯定。

高市觀光局長高閔琳指出，新動物園運動改造工程除展場更新，還有許多遊客看不到的地方；像是過去動物獸舍陰暗潮溼、通風不良，經獸舍改造，移除改造原有隔間與天花板及排水，充分引入自然採光、讓獸舍變得明亮通風，也提升空間安全性與清潔度，透過環狀動線設計，也增加動物進出的活動空間。

另方面，黑猩猩從巨大鐵籠遷移至類棲地的新家，開放性展區讓黑猩猩能利用中央樹架瞭望環境，保育員也在「猩」家構築木平台，打造3D立體空間增加黑猩猩垂直活動空間；人類則是可進入籠舍休憩消費，體驗被圈養的狀態，進而反思人類與動物的關係。

高閔琳補充說，近年致力於推動動物福利認證的東南亞動物園協會去年也首次派動物福利審查委員來訪；委員們除對動物行為豐富化、動物營養、展示環境等提供寶貴建議外，對於改造後的環境更予肯定。

近日園方邀請獸醫師公會、福爾摩沙獸醫臨床醫學會、建築師公會、自然生態學者等代表，參觀動物獸舍。高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏認為，獸舍中新設的地磅及為讓動物在醫療處置過程中保持穩定的通道設計，除讓保育員掌握動物體態外，也讓獸醫進行醫療處置時更為安全。

飼養台灣黑熊王姓保育員也有感說，改善後空間，兼顧保育員工作安全及作業上調度動物便利，更讓動物保有充分的個別空間，如新設置於黑熊展場多層次的棲架平台及專屬水缸，讓黑熊自由選擇在平台上休憩或泡缸戲水，另也多了藏食物的空間，透過多花時間尋找食物而豐富動物自身行為。