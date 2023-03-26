新北國際教育博覽會今在新北市市民廣場舉辦，今年以「青春，從新北開始」為主題。（新北市教育局提供）

新北國際教育博覽會今在新北市市民廣場舉辦，今年以「青春，從新北開始」為主題，展場帶狀延伸至板橋車站B1及市府一樓大廳，分三大展區。新北市長侯友宜表示，新北以適性教育為目標，積極推動各項教育政策，共有超過100項全國第一及全國首創，未來也將在既有的優質基礎，持續鼓勵孩子依興趣選擇進路。

新北市副市長劉和然今與各國代表進行啟動儀式時表示，本次博覽會五大主題皆具獨特性，其中生涯適性輔導區，最適性；多國國際外語區，邀美國、澳洲、加拿大、日本教育單位分享教育實況，讓學生免出國可培養國際素養，另有百攤的體驗區，以最盛大方式展現高中職辦學成果。此外還有「青春制服走秀」活動，及首創「獨家特色市集」。

副市長劉和然也走訪各攤位，先與國中生討論未來職業所需的特質，接著體驗瑞芳高工、樹林高中、樟樹國際實中各項創新課程，學生介紹影像辨識自動取物、生活科技創客作品，最後副市長體驗手作縫紉，完成象徵國際交流的各國國旗。

今年擴大辦理的國際外語專區，邀請澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、加拿大駐台北貿易辦事處、美國箴言高中等國際單位及學校參加。同時，設置國際體驗區，各國傳統服飾可供學生試穿，感受多元文化。另外首創學校特色市集，學生在闖關集點後可兌換各校特色商品。

教育局長張明文表示，本次「國際教育博覽會」是新北教育月「在新北讀尚Whole」系列中最盛大的活動，鼓勵孩子把握青春，在地就學從新北出發。另特別規畫虛實整合線上博覽會（https://expo.efroip.tw/home），將持續辦理到6月30日，讓即將畢業國中生能夠隨時上網探索未來，找到屬於自己舞台。