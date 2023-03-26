該座「黃金龍」已存在約7年多，由50棵黃金榕樹所修剪成，作者還是名無師自通的老農夫，地點就在雲林虎尾肉品市場對面。（資料照）

該座「黃金龍」已存在約7年多，由50棵黃金榕樹所修剪成，作者還是名無師自通的老農夫，地點就在雲林虎尾肉品市場對面。（翻攝自臉書「台灣老樹粉絲團 The taiwan giant trees club」）

一名網友在路邊發現整排草叢被修剪成「一條龍」，巨大龍頭和龍身相當栩栩如生，照片讓其他網友驚嘆「高手在民間」、「園藝技術成分太高了」；據悉該座「黃金龍」已存在約7年多，由50棵黃金榕樹所修剪成，作者還是名無師自通的老農夫，地點就在雲林虎尾肉品市場對面，早已成為當地地標。

臉書「路上觀察學院」有網友分享照片，路邊一處草坪被修剪成「整條龍」造型，不但最前方「龍頭」五官相當立體，嘴部、鬍鬚、龍角等部位相當鮮明，還放上一個眼珠「畫龍點睛」，身後的草坪也被修剪成波紋狀，修剪者將龍的體態刻劃的栩栩如生，原PO驚嘆「昨天走錯路，路邊看見的非常完整的龍」。

其他網友留言「以前我們社區也有一條七里香龍」、「端午節要到了，可以划龍舟了」、「很專業的園藝技術啊」、「太厲害了吧」、「高手在民間」、「這個園藝技術成分太高了」、「這整修起來很不容易啊」、「這個很久了，蠻有名的，花草園藝社團常有人po」、「好厲害的園藝大師」。

也有網友認出該地點在雲林虎尾肉品市場對面，該處的Google地圖上也有不少網友上傳龍的照片；據了解虎尾鎮延平里頂南路的「黃金龍」是由50棵黃金榕經過數年的園藝修剪而成，長約15公尺，修剪師傅是一位無師自通的機車維修員施添文，當地甚至曾流傳該龍可以鎮煞，「以前每個月皆有車禍，自從有龍在此，車禍減少」。