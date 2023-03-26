外交部長吳釗燮26日宣布與宏都拉斯斷交，主因是宏方對台索取天價金援未果。對此，民進黨立委羅致政指出，台灣在對外援助形式上向來透明且有監督機制，也因資源有限，必須務實維持與邦交國的關係，無法做到超出能力的要求，相信民眾會跟政府站在一起；即便台灣在邦交上有遺憾發展，但在實質外交上有很大提升，「我們在外交戰場上未必是居下風的」。

羅致政指出，台灣是民主法治國家，在援助上向來透明且有制度，相關經費挹注受立法院監督，不可能以完全無法稽核的作法，私下拿錢給特定對象，在援助上也有所限制，相信維持與台灣建交的國家，都能理解此種援助形式。若有國家因內部因素，向我國索取超過能力範圍的合作要求，「我們也很難滿足他的需要」。

羅致政直言，那些國家只是拿台灣作為談判籌碼，但台灣必須務實維持和邦交國的關係，因為政府能力、資源有限，而友邦也應維持務實態度，不可能需索無度。他認為本次政府展現明確態度，向國際社會宣示，若友邦要求超出台灣能力的合作，台灣不可能做到。 羅說，宏國也該思考，在外交轉向後，中國大陸是否真能兌現原先的金援方案，畢竟和台灣斷交後，就再也沒籌碼去對外談判。

至於台宏斷交是否衝擊蔡政府形象，甚或影響2024總統大選，羅認為效應有限，因為一般民眾對斷交感受並不強烈，且在政府將雙方談判的重要過程、宏方需索無度的狀況對外說明後，相信民眾會跟政府站在一起，認為政府不該接受這樣的勒索。

羅表示，外交戰場很大，台灣看似在邦交國戰線上失去一個戰場，但在實質關係確實有所推進，比如近期捷克派出史上最大訪團，與美國的關係亦然，「我們在外交戰場上未必是居下風的」，雖然在邦交不順利，但在實質關係提升上有非常大的進展。