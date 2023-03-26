海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今停泊花蓮港碼頭，並開放民眾登艦參觀，儘管現場下著大雨，仍澆不熄鄉親目睹國軍風采的熱情。（羅亦晽攝）

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今停泊花蓮港碼頭，花蓮縣長徐榛蔚（右）致贈慰問金，祝遠訓成功，由敦睦支隊長朱惠民（左）代表接受。（羅亦晽攝）

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今（26日）、明（27日）停泊花蓮港碼頭，每日上午9時至下午3時開放民眾登艦參觀。（羅亦晽攝）

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今停泊花蓮港碼頭，並開放民眾登艦參觀，不過現場無妥善規畫行車動線，讓不少欲離場的民眾迷路，希望國軍下次在規畫相關活動時，能安排人員引導交通。（羅亦晽攝）

睽違近4年，海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今（26日）、明（27日）停泊花蓮港碼頭，磐石、承德、班超等3艘軍艦開放民眾登艦參觀，儘管花蓮一早下起大雨，仍有許多民眾不畏雨勢前往目睹軍艦與官兵風采，縣長徐榛蔚則感謝敦睦艦隊替東台灣帶來雨水滋潤大地，是花蓮的貴人，並致贈慰問金，祝福遠訓成功。

海軍敦睦艦隊前3年因新冠疫情影響，未進行環島和遠航訓練，隨疫情趨緩後，今年由約800名的現役海軍跟即將擔任海軍軍官的4年級學生組成敦睦遠航訓練支隊，納編磐石軍艦、承德軍艦及班超軍艦等3艘艦艇進行環島航訓，陸續造訪高雄、安平、馬公、台中、基隆及蘇澳港後，終於抵達最終站花蓮港，今、明兩天上午9時至下午3時開放民眾登艦參觀。

開放登艦參觀首日花蓮雖下著大雨，卻還是有大批民眾相繼入港，對著3艘艦艇拍照打卡，見海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊、陸戰莒拳隊，在岸上依序上場表演，趕緊卡位欣賞，目睹國軍風采的熱情，絲毫不受天候影響。

海軍副參謀長張獻瑞致詞時表示，敦睦遠航訓練支隊的主要任務，包括訓練海軍官校應屆畢業生的海上航行實務、培養海軍未來基層幹部、提升海軍艦隊領航作戰能力，達到捍衛海家，守護家園使命。疫情關係，海軍司令部睽違近4年再次帶領遠訓支隊抵達花蓮，希望能透過開放參觀增進與地區居民間的交流，讓國人對海軍有更深入了解，給予國軍最大的支持與鼓勵。

縣長徐榛蔚見磐石等軍艦睽違4年再次停泊花蓮港，感到相當感動，她說，上次敦睦艦隊到花蓮時豔陽高照，今年全台缺水缺雨，今天雖然降下些微雨勢且涼爽氣候，不過雨水滋潤大地，讓大地回春，感謝敦睦艦隊今天替東台灣帶來春雨。

立委傅崐萁則提到，西方各國領袖近日不斷警示台灣可能是第二個烏克蘭，此時此刻兵凶戰危之際，國防預算已在今年增加近2000億元，全力支持國防軍力整備外，他也允諾會持續在立法院支持國軍提升整體戰備與軍備能力，讓將士官兵們能繼續保衛國家安全。

此外，由於登艦參觀現場不僅出入口沒有指示牌，也無相關人員引導行車動線，造成欲離場的民眾迷路，甚至不斷繞錯方向，引發民怨，且有警方私下抱怨「每次最後都變成警察在交整」，希望國軍下次在規畫相關活動時，能安排人員引導交通。