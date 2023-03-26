針對外交部26日宣布與宏都拉斯結束外交關係一事，民進黨立委蔡適應表示，支持外交部在能力範圍內致力維護邦交國邦誼，但也再次呼籲，若有國家關係無法挽回時，我國應採取主動斷交策略，不應每次都是「被動接受」。

蔡適應說明，過去台灣除在宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）設有大使館外，也在汕埠（San Pedro Sula）設立總領事館，加上技術團後總人數約25人，目前有「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」、「宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫」及「香蕉黃葉病防治計畫」進行中，兩國結束外交關係後，他強調務必在合乎國際法前提下，安全、有尊嚴地完成館處和技術團撤離作業。

關於尼加拉瓜在2021年和我國斷交後，違法將台灣所有不動產強行掠奪並轉移至中華人民共和國名下的狀況，蔡適應指出，外交部在宏都拉斯的館產均為租用，故不會有上述狀況發生。至於存在於台灣、薩爾瓦多、宏都拉斯間的三方自由貿易協定是否會被影響，他認為貿易協定不以外交關係為前提，但若宏國有此意圖，一切就依協定第18.05條辦理。

蔡適應提到，近年外交部曾協調國內三家公股銀行提供宏都拉斯商業貸款，但似乎都允許宏國不需出具擔保，他會要求外交部協助銀行確保債權，並在宏國不願依約償還時提出有效救濟措施。