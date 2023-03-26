新竹市環保局公布清明連假垃圾收運時間，4月2日採假日定線定時定點收運、4月5日清明節逢周三固定停收垃圾外，其餘3天維持正常。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

今年清明節適逢4月1日至5日，共5天連續假期，新竹市環保局為服務市民，公布今年清明連假垃圾收運將維持正常清運，4月2日採假日定線定時定點收運、4月5日清明節逢周三固定停收垃圾外，其餘3天都維持正常垃圾收運。

環保局今公布清明連假垃圾收運時間，4月1日（周六），正常收運垃圾；4月2日（周日），採假日定線定時定點收運；4月3日（周一），正常收運垃圾；4月4日（周二），正常收運垃圾；4月5日（周三）清明節，停收垃圾。

環保局也呼籲，請將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，且為防範火警事故，清明祭祖後之香、燭、金紙等物品，務必要確認無火苗後才打包交由垃圾車及資源回收車收運。

此外，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，讓新竹市持續邁進低碳永續家園。