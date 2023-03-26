大陸國家主席習近平26日向中國發展高層論壇2023年年會致賀信表示，大陸將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以大陸新發展為世界提供新機遇。（中新社資料照片）

由大陸國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇2023年年會25日至27日在北京舉行，大陸國家主席習近平26日向論壇致賀信表示，大陸將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以大陸新發展為世界提供新機遇。

新華社報導，習近平在賀信中指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，世界經濟復甦動力不足。促進復甦需要共識與合作。大陸提出全球發展倡議，得到國際社會的廣泛支持和積極回應。

習近平強調，大陸將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以大陸新發展為世界提供新機遇。大陸將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各國各方共用制度型開放機遇。

中國發展高層論壇自2000年創辦以來已舉辦22屆，今年年會主題為「經濟復甦：機遇與合作」，來自主要國際經濟組織、世界500強企業的負責人，以及多位國際著名學者受邀與會。這也是自新冠疫情發生後，論壇第一次恢復實體舉辦。