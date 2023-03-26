實況主Toyz劉偉健因2021年涉販賣大麻菸彈，審理期間劉均認罪，一審判4年2月徒刑後劉上訴，20日開庭，劉向法官表達因留台證件逾期，請求解除限制出境、出海禁令，卻遭館長陳之漢說Toyz「來這一套」、「劉烙跑」等語，Toyz則喊「對賭」；經法官考量，認有繼續限制出境、出海之必要，於是裁定自4月2日起限制出境、出海8月，延長禁令到今年12月。

電競好手劉偉健當時開訊問庭向法官稱，因留台相關證件逾期，請求解除限制出境、出海禁令，准許約給半個月時間，回去香港一趟，親自辦理更新個人護照、工作證及相關證件等，並等待台中高分院核定結果。

雖然劉及其辯護人答辯，劉在台灣從事類似網紅的工作，逃亡對劉是不利的，且其雙親都在香港居住，都是由劉照顧，希望讓被告回香港辦理證件，接雙親來台居住，被告目前所有證件像護照、工作證都全部過期，在銀行或政府機關任何事務都沒有辦法辦理事情，像現在沒有健保，生病也會有麻煩，已經侵害憲法上基本保障權利等。

但法官審酌，劉涉案情節、罪名，就目的與手段依比例原則衡量後，認有繼續限制出境、出海之必要，於是裁定自2023年4月2日起限制出境、出海8月，延長禁令到今年12月。

台中高分院審酌，劉男經一審判刑4年2月，犯罪嫌疑確屬重大，客觀上增加畏罪逃亡的動機，增加畏罪逃亡之動機，有相當理由可認其逃匿以規避審判程序及刑罰執行之可能性甚高，劉非高齡或不利逃亡之身體疾病等因素，難讓合議庭相信劉逃亡可能性低之心證，有相當理由認其有逃亡之虞，認定劉有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月，

檢警調查，2021年間查獲毒品案件，經溯源追查29歲劉偉健涉犯，在網路刊登販售，以每顆大麻菸彈賣4000多元至7000元不等價格，並起獲200顆大麻菸彈，同年9月逮捕劉，羈押期間因台中地院認為劉交出毒品且認罪，裁定以150萬元交保，去年經一審判4年2月徒刑。