35歲郭姓男子24日晚間在板橋路邊遊蕩，因面露疲態、眼神閃爍引起巡邏員警上前盤查，過程謊報身份被識破，經查發現郭嫌原本就背了9條詐欺、妨礙自由、洗錢等通緝，身上起獲新臺幣40萬5000元，坦承缺錢花用才鋌而走險擔任詐騙車手，最終仍逃不了被上銬解送歸案。

據了解，24日晚間5時許，轄內海山分局文聖派出所鷹眼警員行經萬安街發現郭嫌，進行查證身份時，嫌犯先是謊報親哥哥的名字，查詢系統顯示臉部特徵明顯不同，看起來瘦了不少，心虛的他見事跡敗露還試著飄離員警視線，隨即被抓回。

郭嫌坦承因從事詐騙集團的朋友介紹，加上生活拮据才毫不猶豫入行當車手。員警以人臉辨識系統確認後，更發現郭男竟遭桃園地檢署、苗栗地檢署、新北地檢署、臺中地檢署、基隆地檢署、雲林地院、彰化地院及新竹地院等單位發布計9案通緝。

警方另查獲新臺幣40萬5000元、金融卡及提款卡計4張、智慧型手機2支等證物，全案偵訊後依詐欺通緝、妨害自由通緝、洗錢防制法通緝、社會秩序維護法及詐欺罪嫌移送偵辦。

海山分局長王鴻儒提醒，若民眾接到陌生訊息或電話都要提高警覺，尤其是對方找各種名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當。