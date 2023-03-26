雲林縣政府響應中央「疫苗加一，解封安心」政策，於縣內設置26站「COVID-19疫苗快打站」，26日縣長張麗善前往虎尾國小視查快打站，並自己挨針作示範，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」、「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗追加劑」者踴躍接種，以增加接種覆蓋率及提升群體免疫力，為恢復正常生活作準備。

雲林縣「疫苗加一、解封安心COVID-19疫苗快打站」本月15日啟動，陸續在全縣20鄉鎮市設置快打站，張麗善表示，2020年至今歷經抗疫共戰，大家都非常辛苦，未來防疫將變成常態性工作，每年施打1劑疫苗即可，因此縣府廣設快打站方便民眾接種疫苗。

張麗善說，從今年1月開始，沒有打疫苗的鄉親請盡快來打疫苗，以後每年只注射1次疫苗，雲林縣政府衛生局、各鄉鎮市衛生所、醫療院所都會提供打疫苗服務，讓民眾一整年都可增加保護力，新冠肺炎已流感化了，呼籲大家踴躍施打，保護自己也保護他人。

縣衛生局提到，這幾年來大家辛苦抗疫，各鄉鎮市都有辦理快打站經驗，熟悉這項業務與動線規畫，可提供鄉親快速優質接種服務，雲林縣前3劑施打率相當高，但還是約有1成民眾沒有施打疫苗，提醒至少施打2劑基礎劑，才能施打追加劑，藉由增進免疫力，恢復正常生活。

衛生局指出，新冠肺炎確診者死亡率有降低趨勢，但幼童、長者或慢性疾病者，仍屬於高危險族群，可由醫師評估後接種疫苗，降低染疫後重症及死亡風險。疫苗接種資訊請登入雲林縣衛生局網站疫苗地圖，查詢「快打站」、「醫療院所接種門診」等資訊，選擇方便接種的地點與日期、時間。