王少偉近日在衛視中文台《一袋女王》分享「抓包別人說自己八卦與說八卦被抓包」的親身經歷。他說有次在某節目中表演街舞，有位女星熱情的說自己也很喜歡跳舞，藉此和他拉進距離，之後2人更常相約在外聊有關舞蹈的事，直到有天王少偉的好友突然問他是不是跟某女星很熟，他才知道女方在外面放話王少偉熱情追求、還曾對她意圖不軌。

王少偉說一開始時，該位女星一直約他喝咖啡，2人也的確聊了很多舞蹈的相關話題，之後，對方更進階的在夜深約他小酌，但王少偉覺得2人還沒很熟就婉拒。結果有天這女星就帶著啜泣聲打電話給他，說自己跟男友感情上有些狀況，心情很不好，所以想透過王少偉了解男生的想法，王少偉想說之前已經拒絕很多次，加上對方聽起來真的很難過，就赴約也和對方分析、聊天。

不到一周的時間，王少偉的好友突然問他認不認識某某某，他當下沒多想就說認識，結果好友竟然說：「她說你追她追得很勤喔」，除了把2人喝咖啡跟小酌的過程講得鉅細靡遺，女生還爆料王少偉對她意圖不軌，讓王少偉相當吃驚還傻眼。更誇張的是，後來這個女生還繼續約他喝咖啡、喝酒，讓王少偉嚇到已讀不回。後來王少偉與對方錄影時再次遇到，選擇直球對決，當面問她是否有在外面說自己對她企圖不軌，女生當場否認，還推說可能是酒吧裡有人看到說的，王少偉心想整件事就是她告訴好友，好友再讓他知道，但他沒有當場拆穿，直接明講以後不會赴約，杜絕被對方炒作話題的機會。本集將於3月27日(一)晚上11點衛視中文台播出。