一位到金門旅遊的高男騎乘電動機車行經瓊徑路時，疑似因視線不佳且未注意車前狀況，自撞停靠路旁的白色自小客車。(圖／警方提供)

金門地區昨(25)日下起間歇性大雨，一位高姓男觀光客騎乘電動機車行經瓊徑路時，疑似因視線不佳且未注意車前狀況，自撞停靠路旁的白色自小客車，由於撞擊猛烈，小客車後擋風玻璃當場被撞出一個大洞，肇事的高姓騎士頭、胸部擦挫傷送醫治療，旅遊也因此泡湯。

警方指出，昨晚20時48分左右，一名來金旅遊的高姓民眾騎乘一部電動機車，由金湖鎮瓊徑路往小徑圓環方向行駛，行經瓊徑路編號17536路燈桿前路段，因未注意車前狀況，自撞停靠於路旁何姓民眾所有白色自小客車，該事故造成高姓騎士頭、胸部擦挫傷送醫，經初步檢驗高姓騎士酒測值為0，有關肇事責任警方目前尚在查證中。

金湖分局提醒民眾，天雨路滑容易造成交通事故的發生，駕駛人行經道路有人孔蓋及標線時，如果瞬間急煞車會導致傳動輪(後輪)鎖死造成打滑，所以下雨天時常會在抓地力不佳的路面發生交通意外，請放慢車速讓自己有足夠的時間反應避免急扣煞車；另外雨天及夜間騎機車時視線不佳，提醒騎士應穿著鮮明雨衣外套並減速慢行，多加注意車前狀況，以確保行車安全。