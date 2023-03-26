俄羅斯總統普丁宣布在白俄羅斯部署核武器後，美國國防部25日表示，沒有理由改變美國核力量的準備狀態。
據美國防部25日發聲明稱，「我們看到有關俄羅斯的報導，將繼續監測這一情況，目前我們尚未看到任何調整我們戰略核姿態的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器。」
綜合外媒報導，普丁受訪時說，俄羅斯和白俄羅斯協議，在不違反國際義務的情況下在白俄羅斯部署核武器，4月3日開始全體人員的培訓，7月1日結束在白俄羅斯境內為核武器建造特殊儲存庫的工作。
俄羅斯總統普丁宣布在白俄羅斯部署核武器後，美國國防部25日表示，沒有理由改變美國核力量的準備狀態。
據美國防部25日發聲明稱，「我們看到有關俄羅斯的報導，將繼續監測這一情況，目前我們尚未看到任何調整我們戰略核姿態的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器。」
綜合外媒報導，普丁受訪時說，俄羅斯和白俄羅斯協議，在不違反國際義務的情況下在白俄羅斯部署核武器，4月3日開始全體人員的培訓，7月1日結束在白俄羅斯境內為核武器建造特殊儲存庫的工作。
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