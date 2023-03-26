港星黎燕珊為香港首屆亞洲小姐冠軍，隨後踏入演藝圈演出多部戲劇走紅，而她曾來台演出過《廈門新娘》，與男星廖駿合作，劇中她美麗堅強的形象深植人心，但她卻在1992年家給有家暴史的男星劉永，婚後生下一對兒女後離婚，之後她便獨自扶養兩個孩子經濟陷入困境，更一度有輕身念頭，所幸女兒當時一句話救了她。

根據《香港01》報導，黎燕珊在演藝事業最高峰時，不顧外界反對與有家暴前科的演員劉永結婚，陸續生下一個女兒、一個兒子，並淡出演藝圈，然而，2000年時傳出她與丈夫關係惡化，便提出離婚申請，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女，雖然劉永曾在媒體前落淚向黎燕珊表示悔意，但兩人的婚姻仍在2004年劃下句點，且黎燕珊並未拿取任贍養費。

然而，成為單親媽媽的黎燕珊，經濟陷入了困境，在她最困難的時刻，身上只剩下3000港幣（約台幣1.1萬元），她曾在《日日媽媽聲》節目中透露，當時狀態真的近乎崩潰，更一度有輕生念頭，在某次見到女兒受傷沒有擦藥，她突然情緒失控打了女兒一巴掌，怒吼：「為什麼妳不懂得自己？我死了妳怎麼辦？」沒想到，女兒竟緊抓住她手說：「媽咪，不好啦，妳這樣會嚇到我和弟弟！」她表示，自己當時彷彿被狠狠打了一巴掌「連一個小女孩都知道安慰我，難道我還要沉淪下去？」

之後，黎燕珊便振作起來，一邊做保險業務員，一邊回到電視台拍戲、接主持工作，經濟狀況終於逐漸改善，如今女兒長大當了空姐，兒子留學英國攻讀犯罪心理學畢業，她曾說：「單親媽媽的堅強，是環境迫出來的，只要把痛苦變成享受，就能捱過去」如今一家三口日子過得相當幸福。

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