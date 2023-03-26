鼻咽癌是南方華人特別盛行的腫瘤，若發生遠隔轉移，存活期最短僅6個月，台大醫院副院長、台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人表示，鼻咽癌是一個非常致命的癌症，每年台灣約新增1600人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等。他提醒，有家族史者要少吃醃漬類食物。

婁培人在《名醫觀點》YouTube中表示，鼻咽癌的發生原因主要有3個，基因遺傳、EB病毒感染、醃漬食物，若家族中有人罹患鼻咽癌，其他家人罹患機率大增，至於EB病毒則因普遍存在而難以避免。

他表示，擔心自己罹患鼻咽癌的人，最好少吃醃漬食物，例如鹹魚、醬菜、榨菜、醃蘿蔔及一些發酵食物，研究發現，愈年幼時食用大量的醃漬食物，未來罹患鼻咽癌的機率愈高，若斷奶後、開始食用副食品者，日後罹患鼻咽癌的機率是其他人的7倍以上。

他說明，因為醃漬食物本身含有大量的亞硝酸鹽，本身即為一致癌物質，若食用者的基因有弱點，較無法對抗EB病毒，就容易因食用醃漬食物而罹患鼻咽癌，但如果是成年後才吃大量醃漬食物，與鼻咽癌的相關性就降低。