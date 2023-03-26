台南市議會臨時會開議期間，國民黨市議員李中岑帶著3歲女兒進議事廳，被民進黨市議員質疑「要算2票嗎？」不僅引發藍營批評缺乏性平觀念，連民進黨中央也認為不妥，當事人周嘉韋、李宗翰2人今天分別發表聲明致歉，並宣布退出民進黨團運作，還自請黨中央處分。

李中岑帶女兒進議事廳開會風波，國民黨婦女部昨天痛批，指民進黨號稱民主進步的政黨，永遠都是拿進步議題操弄選票。今年二月民進黨將「婦女發展部」改名為「性別平等事務部」，但最需要性平觀念與教育的，就是民進黨的黨公職幹部。民進黨發言人林楚茵也認為，黨籍議員相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

對此，李宗翰發聲明表示，「因個人不當發言，造成社會觀感不佳，特此致歉。本人退出黨團運作，並自請黨中央處分。」

周嘉韋也發聲明稿說，「本人自始至終並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別之意思。但關於言論方式不當，導致李中岑議員感受不佳，本人對李議員及孩子深深致上歉意。另外，對於改善議會友善育兒環境，本人亦參與提案，期盼議會儘速通過，提供托育空間，並將議事廳打造成更友善親子的空間。最後，對於本次事件所造成各界的關注與社會成本，本人再次深深致歉，本人聲明自即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分，感謝各界關心、指教與建議。」