蔡英文總統出訪前夕，宏都拉斯26日宣布與台灣斷交，立法院副院長蔡其昌今出席台中港碼頭興建動土典禮時遺憾說，雖然有些國家沒有辦法抵擋中國大陸的引誘，但是國際訪團一團接一團抵台，我們看到很多民主價值的同盟，我們用民主價值，讓台灣全球能見度越來越高。同時他也批對岸長期無所不用其極的迫害台灣外交，不然我們不會在邦交國斷交裡面臨這麼多挑戰。

蔡其昌指出，台宏斷交固然讓我們遺憾難過，因為台灣對中南美洲的貢獻，對宏都拉斯的貢獻，數十年來，全球有目共睹。但是我們也同時看到如果沒有對岸的打壓，長期無所不用其極的迫害台灣外交，我們不會在邦交國的斷交裡面臨這麼多挑戰。

蔡其昌說，但是蔡總統跟行政院所領導的團隊，每天也在經歷這些挑戰，我們不需妄自菲薄，雖然有些國家沒有辦法抵擋中國大陸的引誘，但是我們也看到很多民主價值的同盟。大家可以看到捷克最大訪團，由議長所帶領的訪團正在台灣；德國議長級人物上周也到台灣來，這都是過去沒看到過的。英國、巴拉圭訪團也都剛離開，美國更是一團接一團到台灣來，面對全世界的民主同盟，我們用民主價值，正在讓台灣全球能見度越來越高。

蔡其昌說，今天這麼多的國際外商到台灣投資風力發電，台灣半導體產業更是在全球裡面扮演舉足輕重關鍵的角色，台灣只有持續發展新經濟，只有持續的連結國際，讓更多國際大廠願意投資，而台灣半導體成為全球的關鍵，佔據全球關鍵的地位，台灣就會更安全。

蔡其昌提到，台灣的人都愛好和平，絕對不希望有戰爭，而正因為台灣準備好了，強大自己，讓全球的產業在這個地方連結，在這個地方發展生根，而壯大自己的國防，正是強大台灣，我們才可以避戰，才可以反戰，這個目標就是台灣人共同的挑戰。