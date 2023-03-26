劉若英9月在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

劉若英9月在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英25日在新加坡星宇表演藝術中心舉辦「飛行日」巡迴演唱會，這是她暌違12年在此舉辦第2場個人大型巡演。她今（26日）再帶來好消息，驚喜宣布將於9月16日在高雄巨蛋開唱，這是她首次在高雄的大型售票演出，要帶給歌迷豪華四面舞台的視覺、聽覺音樂感官饗宴。

劉若英2010年曾在新加坡舉辦「脫掉高跟鞋」演唱會，讓歌迷們回味再三。她清楚地記得上一回來到新加坡是2010年11月27日，這一回一等就是12年，終於帶著個人巡演重返新加坡，這也是「飛行日」2023年的首航，她的心情也格外緊張。

昨晚開場，劉若英以一襲純白「我是一片雲」的雲朵裝從舞台緩緩出現，有如飛行般乍然四射的舞台燈光揭開序幕，她一開口演唱〈彼得潘〉、〈為愛癡狂〉、〈Can't Stop〉等歌，就讓新加坡歌迷激動不已，還有歌迷在talking時大膽示愛，更表示12年前就看過她的演唱會，劉若英笑問：「你們不是才13歲嗎？」逗樂歌迷。劉若英也很開心這12年歌迷沒有忘記她，如同〈飛行日〉歌詞所說：「環遊世界的原因，單純只想呼吸有你的空氣。」正是因為歌迷們的聲聲呼喚，才讓劉若英再次回到爆滿的現場與大家相見歡。

為了帶給新加坡歌迷們不同的感受，劉若英特別打造一套碧波綠高級訂製服，以高雅大器的華服搭配迷人聲線，演唱〈我們沒有在一起〉、〈各自安好〉、〈成全〉、〈所有相愛的人啊〉等歌，滿溢的情感令人醉心。同時，她也開放歌迷點歌環節，歌迷一連點播吳青峰〈歌頌者〉、伍佰〈浪人情歌〉、孫燕姿〈遇見〉、張學友〈她來聽我的演唱會〉等歌，劉若英頻頻接招，唱到欲罷不能，相約歌迷一起唱KTV。

準備演唱最後一首歌〈後來〉時，劉若英感性的說：「不管你唱10首、20首、30首，有一首歌能被大家喜歡，陪伴大家，有些人帶著耳機唱，失戀熱戀，有時都會唱這首歌，今晚唱這首歌…」，由於歌迷知道是最後一首歌，不捨結束，大喊「不要」，演唱會最後在歌迷大合唱〈後來〉下，完美落幕。而「飛行日」航行也將繼續，接下來4月8日深圳、4月22日武漢、4月29日哈爾濱三城巡迴演出，門票一售出都是出現一票難求的狀況。9月16日也將首度高雄巨蛋開唱，想了解「飛行日」巡迴演唱會以及更多劉若英的相關資訊，請關注劉若英及相信音樂官方臉書、微博、微信。