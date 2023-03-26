近期大陸多地強化住房公積金政策，祭出包含上調公積金貸款額度至百萬元（人民幣，下同）、首套房公積金貸款首付比例兩成，以及支持公積金支付首付款等作法。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪指出，近期全國多地密集調整住房公積金政策，首先有助促消費、穩經濟，同時，深入發揮公積金的住房支持作用，有助於提升樓市活躍度。

58安居客研究院院長張波指出，公積金政策優化是房地產市場調控手段之一，尤其針對於基本面供需平衡的三四線城市，公積金貸款由於所占購房資金比例高，因此增加公積金貸款總額會起到明顯催化作用。預計後續還會有部分三四線城市跟進貸款額度提升，

據澎湃新聞不完全統計，僅3月中旬以來，就有包括江蘇南通、連雲港、馬鞍山、亳州、麗水、梅州、蚌埠、贛州、雲南玉溪、湖南株洲、深圳等地宣佈調整住房公積金貸款政策。

在發布公積金新政的城市中，部分城市已將公積金貸款額度上調至百萬元。21日發佈關於調整住房公積金相關政策的通知，提高在職職工住房公積金貸款額度，將最高貸款額度由40萬元／人調整為50萬元／人，每戶住房公積金最高貸款額度由80萬元／戶調整為100萬元／戶。同時支持公積金繳存人用公積金支付購房首付。