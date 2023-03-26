男女交往最重要的是互相信任，一名男網友表示，從女友家離開到連鎖超市買牙刷和6個布丁，回家後在沒吃晚餐的情況下，連續嗑掉6個布丁，之後感到頭暈，不到8點半就睡死到隔天早上，醒來發現漏接女友多通電話，女友到他家發現他有兩支一新一舊牙刷和6個吃完的布丁垃圾，懷疑他偷吃氣炸，貼文讓大批網友笑翻。

原PO昨（25）日論壇《Dcard》指出，24日下午從女友家離開，途中到連鎖超市買牙刷和兩組共6個布丁，返家後沒吃晚餐的他一連吃掉3個布丁，梳洗過後又再吃掉3個布丁，瞬間覺得頭暈，不到8點半就昏昏欲睡。

原PO表示，隔天一大早看手機發現漏接女友多通電話和訊息，他嚇得趕緊回撥說自己前天晚上太累才會先睡，結果近中午女友到他家發現浴室有兩支牙刷，垃圾桶內還有6個吃完的布丁外包裝，重點是吃布丁還用兩隻塑膠湯匙，讓女友懷疑他劈腿氣炸。

原PO說，無論他怎麼解釋，女友就是不相信6個布丁是他一個人吃掉的，還認為有兩支牙刷在浴室，根本是有其他女生到過他的住處，強逼他交出手機檢查，但女友查不出所以然又爆氣，令他崩潰地說，「我該怎麼解決這件鳥事？他不相信我一個人可以吃掉6個布丁。」

貼文曝光，網友一致認為不知道實情，真的會起疑心，「笑死！拜託不要分手，我要卡後續」、「你該不會是史上第一個因布丁被迫分手的男人？」、「有夠精彩的，6個布丁、2隻湯匙、兩支牙刷一新一舊、接到電話」、「男友突然消失一整晚，家裡又突然多一支牙刷和兩個湯匙，不管你布丁吃幾個其實都會讓人起疑」、「換成我也會懷疑啦！畢竟失聯一晚，又有兩支湯匙跟牙刷，好好安慰吧」、「你在她面前，用一樣的方式再吃一次6個布丁看看」。

留言中有人解釋連續吃多個布丁會頭暈的原因，因為布丁的糖份會快速被身體吸收，體內血糖波動太大，加上沒吃晚餐，嗑一堆布丁想睡覺很正常。也有人說「我也有一次吃過6個布丁的經驗，吃完頭真的會暈暈的，可能真的一下血糖上升太多」。