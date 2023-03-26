WWE Wrestler Sara Lee Was 'Heavily Drinking' Before Her 'Sudden' Death at 30: Source https://t.co/EORMZ79pMW — People (@people) March 24, 2023

前WWE女摔角手莎拉李（Sara Lee）在去年10月猝逝，年僅30歲，死因不明。外媒本月進一步揭露是「心理健康」與「酒精濫用」的問題。PEOPLE.com指出莎拉李在猝死前灌了很多酒，她飲用的量非常龐大，可能是要借酒澆愁，家人堅信這是一起意外，莎拉本人並無意放棄生命。

莎拉的丈夫魏斯頓（Cory James Weston）也效力過WWE，目前在獨立圈打摔角，夫妻育有1女2男。魏斯頓在WWE發展數年，擂台名Blake，並未獲得太多注意，後來組成團體「被遺忘的兒子們」，結果2021年遭到WWE釋出，在獨立圈的擂台名為Westin Blake。

魏斯頓2017年底與莎拉結婚，他在莎拉去世之後非常悲痛，在IG發文寫道：「她是我奮鬥的理由，我們家庭裡的支柱。」「我當初對你一見鍾情，你對我而言永遠是塵世間的天使。」

莎拉李在高中時代是田徑隊與健力選手，後來她參加實境秀節目Tough Enough，在13名競爭者之中獲選為第6季的勝利者，贏得WWE的25萬美元1年合約。但是莎拉在WWE未能取得更多成功，合約結束後就在2016年被釋出。莎拉去世之後，業界有人發起募款，希望能幫助她留下的3個孩子。

中時新聞網提醒您：勇敢求救並非弱者，飲酒過量有礙健康。