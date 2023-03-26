中路消防分隊利用最近日本「環球影城超級任天堂瑪莉歐」的熱潮發揮創意，將活動中的消防射水靶及地震體驗車裝飾成超級瑪莉歐的元素，超吸睛。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

中路消防分隊利用最近日本「環球影城超級任天堂瑪莉歐」的熱潮發揮創意，將活動中的消防射水靶及地震體驗車裝飾成超級瑪莉歐的元素，超吸睛。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

近日因掃墓造成的雜草火警案件頻繁發生，桃園市政府消防局中路分隊在清明節前舉辦消防宣導活動，提醒民眾在掃墓祭祖時注意消防安全。為了吸引小朋友們的目光，消防員們利用最近日本「環球影城超級任天堂瑪莉歐」的熱潮發揮創意，將活動中的消防射水靶及地震體驗車裝飾成超級瑪莉歐的元素。這樣的設計不僅讓孩子們在玩樂的同時學習到消防安全知識，也提醒了大人們在清明節期間注意火災的防範。

在活動中，孩童們穿著小小消防衣，手持消防瞄子射水靶進行射水體驗。射水靶特別使用超級瑪莉歐裡的角色做裝飾，引起小朋友們的注意和興趣。此外，現場還有地震體驗車，模擬地震發生時的情況，教導孩童當地震發生時該如何應變，掌握「趴下」、「掩護」、「穩住」的應變口訣。

桃園市政府消防局中路分隊分隊長許翠珊表示，每年清明節期間，消防隊都會加強轄內墓地巡邏，並向民眾發送小水袋，提醒民眾務必澆熄餘燼再離開，避免火災發生。同時，呼籲民眾在掃墓祭祖前，先清理墓地周圍的草叢、枯枝等易燃物，攜帶水桶、滅火器等防火工具以備不時之需，並遵守「四不二記」原則，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼，「記得」隨手收拾垃圾。

此次消防宣導活動不僅提醒了民眾在清明節期間注意火災的防範，也讓孩子們在玩樂的同時學習到消防安全知識。許翠珊表示，消防安全知識的學習不應僅止於宣導活動，家長應該要教導孩子如何在生活中注意火災的防範，並且要訓練孩子應對火災時的應變能力。消防隊員也建議民眾平時多做好防範措施，避免火災發生，保障家庭和社區的安全。